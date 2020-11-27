Лукашенко сообщил о перехваченном спецслужбами разговоре оппозиционеров

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27 ноября 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров.

Белорусский лидер заявил, что недавно была перехвачена «конференцию этих «лохушек», всех этих беглых».

Среди участников этого разговора оказалась лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая, по словам Лукашенко, заявила, что «ничего не решает».

«И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю». Цитата. «Я ничего не решаю».

Лукашенко в этой связи заметил, что «Западу нужен такой человек, как Тихановская, и ее там держат».

Ранее Лукашенко заявил, что Польша предлагала создать искусственный кризис в Белоруссии.