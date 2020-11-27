Лукашенко заявил, что Польша предлагала создать искусственный кризис в Белоруссии

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27 ноября 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша предлагала создать искусственный кризис в республике.

По его словам, он получил из КГБ соответствующую информацию и озвучил выдержки из данных спецслужб. В частности, он привел в пример слова польского премьер-министра, который, согласно записям, имеющимся у Лукашенко, говорил, что «будущее Белоруссии принципиально для Польши, западные территории Белоруссии исторически принадлежат Польше, Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции».

Лукашенко отметил, что официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. По их замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью.

Ранее Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет президентом.