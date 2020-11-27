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Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет президентом

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет президентом
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Chen Jianli/Xinhua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем в пятницу, 27 ноября, заявил, что не будет возглавлять страну при новой конституции. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Александр Лукашенко отметил, что "никакую конституцию под себя не делает", а также подчеркнул, что при новом основном законе Белоруссии работать президентом не будет. Политик призвал жителей республики успокоиться и "спокойно это переносить".

По словам белорусского лидера, он никогда не допустит, чтобы "кто-то сфальшивил" в процессе принятия новой конституции или затем "кто-то сфабриковал" выборы по новому законодательству.

ЕТ

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