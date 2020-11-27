Венгрия рассчитывает получить малые партии российской вакцины уже в декабре

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27 ноября 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Венгрия рассчитывает получить небольшие партии российской вакцины «Спутник V» в декабре, а более крупные – в конце января.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что обозначить точные объемы поставок и точные даты сложно из-за нестандартности сложившейся ситуации.

«Налаживание части производства российской вакцины в Венгрии - это технологический вопрос. Но компании говорят, что для внедрения новых российских технологий для производства вакцины может потребоваться до полутора лет», - сказал Сийярто.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в РФ.