Министр иностранных дел Ирана заявил об израильском следе в убийстве ученого в Тегеране
27 ноября 2020, 20:17[ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве иранского ученого-ядерщика, руководителя центра исследований при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде прослеживается след Израиля.
Зариф отметил, что террористы убили выдающегося иранского учёного, назвав это «трусостью с серьёзным указанием на причастность Израиля», сообщает RT.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана призвал осудить случившееся международным сообществом, особенно Евросоюзом, кроме этого, по словам Зарифа, Запад должен прекратить использовать «позорные двойные стандарты».
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