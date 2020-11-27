Министр иностранных дел Ирана заявил об израильском следе в убийстве ученого в Тегеране

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27 ноября 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Джавад Зариф. Фото: сайт МИД РФ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве иранского ученого-ядерщика, руководителя центра исследований при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде прослеживается след Израиля.

Зариф отметил, что террористы убили выдающегося иранского учёного, назвав это «трусостью с серьёзным указанием на причастность Израиля», сообщает RT.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана призвал осудить случившееся международным сообществом, особенно Евросоюзом, кроме этого, по словам Зарифа, Запад должен прекратить использовать «позорные двойные стандарты».