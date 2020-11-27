ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Министр иностранных дел Ирана заявил об израильском следе в убийстве ученого в Тегеране

, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел Ирана заявил об израильском следе в убийстве ученого в Тегеране
Джавад Зариф. Фото: сайт МИД РФ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве иранского ученого-ядерщика, руководителя центра исследований при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде прослеживается след Израиля.

Зариф отметил, что террористы убили выдающегося иранского учёного, назвав это «трусостью с серьёзным указанием на причастность Израиля», сообщает RT.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана призвал осудить случившееся международным сообществом, особенно Евросоюзом, кроме этого, по словам Зарифа, Запад должен прекратить использовать «позорные двойные стандарты».

ДВа

В мире

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью