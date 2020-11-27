В Тегеране расстреляли руководителя центра исследований при Минобороны Ирана
27 ноября 2020, 18:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде убит в провинции Тегеран. Сообщается, что ученый возглавлял центр исследований и инноваций при министерстве обороны страны.
Мохсена Фахризаде атаковали террористы, бригаде медиков не удалось его спасти. По некоторым данным, в ходе покушения могли погибнуть еще три или четыре человека. Кроме того, очевидцы сообщают о взрыве на месте происшествия.
Также сообщается, что служба безопасности ученого вступила в перестрелку с террористами.
Ранее сообщалось, что Иран будет мстить США за убийство Сулеймани и призывает Багдад сделать то же самое.
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