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В Тегеране расстреляли руководителя центра исследований при Минобороны Ирана

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Тегеране расстреляли руководителя центра исследований при Минобороны Ирана
Фото: pixabay.com

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде убит в провинции Тегеран. Сообщается, что ученый возглавлял центр исследований и инноваций при министерстве обороны страны.

Мохсена Фахризаде атаковали террористы, бригаде медиков не удалось его спасти. По некоторым данным, в ходе покушения могли погибнуть еще три или четыре человека. Кроме того, очевидцы сообщают о взрыве на месте происшествия.

Также сообщается, что служба безопасности ученого вступила в перестрелку с террористами.

Ранее сообщалось, что Иран будет мстить США за убийство Сулеймани и призывает Багдад сделать то же самое.

ДВа

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