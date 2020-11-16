Иран будет мстить США за убийство Сулеймани и призывает Багдад сделать тоже самое

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16 ноября 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Тегеран пообещал, что главная месть Америки за убийство генерала Касема Сулеймани будет осуществлена и дело не обошлось одним ракетным ударом. Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами во время встречи с министром обороны Ирака в Багдаде, вновь сыпал с трибуны угрозы в адрес США. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на новостное агентство Tasnim.

Иранский военачальник подчеркнул, что генерал Сулеймани и высокопоставленный иракский военный командир Абу Махди аль-Мухандис (заместитель командующего «Силами народной мобилизации»), убитые в результате атаки американского беспилотника в начале этого года в Багдаде, сыграли ключевую роль в разгроме террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Мы уверены, что сыны великого Ирака также отомстят за убийство храброго генерала Абу Махди аль-Мухандиса», — сказал Хосейн Салами на встрече с министром обороны Ирака Джумой Инадом.

При этом командующий КСИР указал, что «план мести не имеет ничего общего с судебными разбирательствами по привлечению убийц Сулеймани и аль-Мухандиса к ответственности». По сути, было сказано, что Иран готов к войне с Америкой и призвал Багдад выступить в качестве союзника Тегерана.