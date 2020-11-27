Эксперт Павел Шариков предположил, что Трампа могли заставить признать поражение

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27 ноября 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп. Фото: сайт Кремля

Президента США Дональда Трампа могли вынудить сделать признание о поражении на выборах. Так считает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

«Нельзя исключать, что данное заявление Трампа было сделано под давлением Республиканской партии. Борьба действующего лидера США результатов не принесла, но чем дальше она идет, тем больше бьет по Трампу и республиканцам», – рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Противостояние Трампа и Байдена после выборов напоминает историю с «российским вмешательством в выборы». В 2016 года она стала мейнстримом американской повестки, направленной как против Трампа, так и против Москвы. Но истеблишмент Республиканской партии тогда был вне подозрений, а «виновным» был назначен коварный маргинал Трамп, сказал Шариков.

«Данная тема была связана только с Трампом, поэтому с его уходом она уйдет в историю», - считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует помешать работе нового главы Белого Дома.