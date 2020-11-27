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Сотни мертвых норок обнаружены в Дании

, 17:11 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Сотни мертвых норок обнаружены в Дании
норка на фото pixabay.com

В Дании обнаружили останки сотен норок. Зверушки были уничтожены для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса.

Сотни мертвых норок всплыли из массовых захоронений в Дании. Зверушек забрали на убой, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса две недели назад.

«Норки были похоронены в траншеях глубиной около 2,5 метров и покрыты примерно 2 метрами почвы», — заявила пресс-служба Управления ветеринарии и продовольствия Дании.

Местные жители боятся загрязнения воды. В 200 метрах от места захоронения находится озеро. В нем люди купаются. Но датские власти утверждают, что никакого риска могильники не несут.

История с норками началась пару недель назад. Медики заявили о том, что зверушки могут переносить новый штамм коронавируса. Из-за этого по всему миру начали говорить о необходимости уничтожения норок.

В той же Дании после этого было объявлено о забое миллионов норок. Обнаруженные останки, судя по всему, принадлежат той партии, которая уже была уничтожена.

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