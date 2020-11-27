Пандемия довела Германию до долга

27 ноября 2020, 16:40[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Власти Германии решились на новый долг. Его размер ограничен суммой почти в 180 миллиардов евро. Деньги Берлину нужны для борьбы с кризисом, разразившимся из-за пандемии.
Официальный Берлин вынужден влезть в долги. В проекте бюджета на 2021 год включены заимствования в размере почти 180 млрд евро. Деньги предназначены для борьбы с экономическими последствиями кризиса, спровоцированного пандемией.
«Консервативная в финансовом отношении страна одобрила в общей сложности 179,8 млрд евро нового долга на следующий год после 17-часового обсуждения в парламентском финансовом комитете», — сообщают агентства.
Германия достаточно прижимистая страна. Правило торможения долга там даже закреплено в конституции. Но нынешняя ситуация требует сложных решений.
В нынешнем году мир столкнулся с кризисом. Он разразился из-за пандемии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.