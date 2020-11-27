Пандемия довела Германию до долга

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27 ноября 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ангела Меркель на фото globallookpress.com/ Markus Schreiber

Власти Германии решились на новый долг. Его размер ограничен суммой почти в 180 миллиардов евро. Деньги Берлину нужны для борьбы с кризисом, разразившимся из-за пандемии.

Официальный Берлин вынужден влезть в долги. В проекте бюджета на 2021 год включены заимствования в размере почти 180 млрд евро. Деньги предназначены для борьбы с экономическими последствиями кризиса, спровоцированного пандемией.

«Консервативная в финансовом отношении страна одобрила в общей сложности 179,8 млрд евро нового долга на следующий год после 17-часового обсуждения в парламентском финансовом комитете», — сообщают агентства.

Германия достаточно прижимистая страна. Правило торможения долга там даже закреплено в конституции. Но нынешняя ситуация требует сложных решений.

В нынешнем году мир столкнулся с кризисом. Он разразился из-за пандемии.