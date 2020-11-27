Цой заявил о росте заражений коронавирусом в регионах Казахстана, граничащих с Россией
27 ноября 2020, 15:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил о резком росте заболеваемости коронавирусом в ноябре.
По его словам, заболеваемость коронавирусом в Казахстане за месяц выросла в 3,7 раза по сравнению с октябрем. Глава Минздрава Казахстана связал это с ростом заражений в пяти регионах страны, которые на сегодня находятся в красной зоне – там зарегистрировано 70% всех случаев.
Четыре из этих зон – Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Костанайская, граничат с Россией.
Ранее сообщалось, что Путин и Токаев обсудили возможность совместного производства вакцины от коронавируса.
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