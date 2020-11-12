Путин и Токаев обсудили возможность совместного производства вакцины от коронавируса
12 ноября 2020, 10:28[ «Аргументы Недели» ]
Россия и Казахстан намерены совместно производить вакцину от коронавируса. Эта тема стала центральной в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева.
По сообщению пресс-службы Кремля, стороны затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, «включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана».
В ходе разговора собеседники также дали высокую оценку итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло 10 ноября под председательством президента РФ.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности привиться российской вакциной от коронавируса.
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