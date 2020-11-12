Додон заявил о готовности привиться российской вакциной от коронавируса

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12 ноября 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что Молдавия рассчитывает получить от России 100-150 тыс. доз вакцин до конца ноября. Первыми, по его словам, будут прививаться те, кто работает на первой линии.

«Но и я готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись», – заявил Додон.

Ранее президента Молдавии, заявившего о готовности испытать российскую вакцину, обвинили в популизме.