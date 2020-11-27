Трамповское обещание уйти кажется уловкой

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27 ноября 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Президент Соединенных Штатов назвал условия, при которых готов отказаться от дальнейшей борьбы за свой пост. Но это кажется уловкой. Он проиграл президентские выборы Джо Байдену, все это время пытался оспорить результаты плебисцита. И даже обещание сделал с оговоркой.

Похоже Дональд Трамп решил признать поражение. Президент Соединенных Штатов заявил, что готов покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Джо Байдена.

«Конечно, я это сделаю», — сказал президент Соединенных Штатов журналистам: «И вы это знаете».

Это заявление тут же вызвало небольшое оживление. Проигравший выборы Трамп пытается оспорить результаты выборов. Он категорически отрицает победу Джо Байдена, утверждая, что результаты были фальсифицированы. И до сих пор складывалось ощущение, что пока еще действующий президент США не собирается уходить из Белого дома.

Впрочем, это может быть лишь реверансом. Журналисты спросили Трампа уйдет ли он из Белого дома, и тому ничего не оставалось делать, как пообещать это. Иначе его поведение выглядело бы, как попытка захвата власти в США.

«Если выборщики проголосует за Байдена, они совершат ошибку», — добавил Трампа к условию своего ухода.

Он в своем амплуа. Непредсказуем и эмоционален. А уходить, похоже, не собирается. Будет пытаться доказать, что выборы сфальсифицированы.

Единственное, что может остановить Трампа - это давление однопартийцев. Сейчас президент США столкнулся с критикой своих действий в кулуарах республиканской партии.