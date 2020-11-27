Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 61 млн

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27 ноября 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

тест на COVID-19, Xinhua

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 61 миллион. Соответствующую информацию днем в пятницу, 27 ноября, предоставили сотрудники университета Джонса Хопкинса.

Уточняется, что общее число случаев заражения во всем мире к настоящему моменту составило 61 064 901. В университете Джонса Хопкинса также подчеркнули, что с начала пандемии 1 433 789 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.