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В регионах РФ вводится единый телефонный номер 122 по COVID-19

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В регионах РФ вводится единый телефонный номер 122 по COVID-19
кнопки телефона, pixabay.com

Днем в пятницу, 27 ноября, стало известно, что в регионах Российской Федерации вводится единый телефонный номер по коронавирусу - 122. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко

В рамках совещания с главами регионов о ходе выполнения поручений президента Чернышенко уточнил, что единый номер 122 даст возможность централизовать звонки в колл-центрах субъектов федерации, а также организовать оперативную маршрутизацию.

По словам вице-премьера, губернаторы должны действовать в интересах каждого гражданина.

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