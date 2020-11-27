В регионах РФ вводится единый телефонный номер 122 по COVID-19
27 ноября 2020, 14:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем в пятницу, 27 ноября, стало известно, что в регионах Российской Федерации вводится единый телефонный номер по коронавирусу - 122. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко
В рамках совещания с главами регионов о ходе выполнения поручений президента Чернышенко уточнил, что единый номер 122 даст возможность централизовать звонки в колл-центрах субъектов федерации, а также организовать оперативную маршрутизацию.
По словам вице-премьера, губернаторы должны действовать в интересах каждого гражданина.
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