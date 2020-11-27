Захарова предупредила россиян, что коронавирус еще активен в популярных среди туристов странах
27 ноября 2020, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что ситуация с коронавирусом нового типа в популярных среди российских туристов странах в настоящий момент остается сложной.
Захарова уточнила, что COVID-19 активно ведет себя в отдельных странах, популярных среди путешественников из РФ. По словам дипломата, местные власти принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса, однако и туристам следует нести ответственность за свое здоровье, соблюдая правила.
Мария Захарова уточнила, что особое беспокойство сейчас вызывает обстановка на территории Европы и в Западном полушарии в целом.
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