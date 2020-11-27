Политолог Баширов прокомментировал резолюцию сената Франции по статусу Карабаха
27 ноября 2020, 11:39[ «Аргументы Недели» ]
Политолог Марат Баширов в рамках разговора с журналистами в минувший четверг, 26 ноября, прокомментировал принятую резолюцию верхней палаты французского парламента по статусу Нагорного Карабаха.
Ранее сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны признать республику Нагорный Карабах. В рамках заседания азербайджанского парламента впоследствии было принято заявление с выражением протеста против данного документа.
Марат Баширов в беседе с Радио Sputnik напомнил, что резолюция, о которой идет речь, носит исключительно рекомендательный характер и в большей степени является политической декларацией. По мнению политолога, однако, это довольно весомое заявление с точки зрения дальнейших отношений Франции с Нагорным Карабахом и Арменией.
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