Армения отказалась отменить военное положение в стране
26 ноября 2020, 18:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вице-спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что депутаты в ходе внеочередного заседания в четверг, 26 ноября, отказались отменить военное положение в стране. Его ввели из-за начала боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября.
«За отмену военного положения проголосовали 36, против - 56 депутатов. Решение не принимается», - пояснил он.
Ранее СМИ со ссылкой на информационный источник опубликовали видеозапись взрыва покинутой армянской воинской части в Кельбаджарском районе, который в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе отошел Азербайджану.
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