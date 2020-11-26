Армения отказалась отменить военное положение в стране

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26 ноября 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Нагорный Карабах, фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Вице-спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что депутаты в ходе внеочередного заседания в четверг, 26 ноября, отказались отменить военное положение в стране. Его ввели из-за начала боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября.

«За отмену военного положения проголосовали 36, против - 56 депутатов. Решение не принимается», - пояснил он.

Ранее СМИ со ссылкой на информационный источник опубликовали видеозапись взрыва покинутой армянской воинской части в Кельбаджарском районе, который в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе отошел Азербайджану.