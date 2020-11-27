Украинский генерал Хомчак раскритиковал «военный подход» к «возвращению» Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

27 ноября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Начальник генштаба и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак прокомментировал заявление местных политиков о том, чтобы «вернуть» Донбасс «военным путем». По его словам, он не видит такого решения, сообщает kp.ru.

«Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», - высказал он.

Хомчак отметил, что начало активных боевых действий Украиной станет нарушением международного гуманитарного права, а также результатом серьезных потерь среди военнослужащих. Он добавил, что далеко не все население поддерживает ВСУ. По его мнению, все военные передвижения по Донецкой и Луганской областям будут «сливаться» на «ту сторону».

Кроме того, генерал пояснил, что у России сегодня больше ресурсов.

«Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия», - резюмировал он.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что Запад навязал Украине ложную национальную идею.