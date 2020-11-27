Депутат Рады Кузьмин озвучил национальную идею Украины

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27 ноября 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

здание Верховной Рады, фото: Sergey Kovalev/Russian Look/ globallookpress.com

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Запад навязал Украине ложную национальную идею. По его словам, Киев – не субъект международной политики, а объект.

Кузьмин отметил, что принятая экс-президентом Петром Порошенко стратегия национальной обороны предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с Россией. Депутат считает, что этот документ является верхом цинизма.

«То есть нет государства, есть поле боя под названием "Украина"», - пояснил он. Он подчеркнул, что в случае войны между РФ и США Украину используют в качестве театра боевых действий.

По его мнению, украинцам навязали ложную национальную идею, придуманную на Западе, которая выражается в том, чтобы сделать из Украины «антироссию»: «Мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России». Кузьмин признался, что местные чиновники соревнуются между собой в том, кто больше «нагадит» Москве, чтобы показать, «кто лучший патриот».

«И в этом соревновании "кто больше нагадит русским" мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее, по сути», - резюмировал он.