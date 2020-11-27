Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом

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27 ноября 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дональд Трамп, фото: Erin Schaff/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условие, при котором покинет свой пост и уступит место в Белом доме кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

«Время на нашей стороне, все на нашей стороне, факты. Было массовое мошенничество, это не должно было происходить в нашей стране, мы словно страна третьего мира. У нас есть машины для обработки голосов, но никто не знает, как они считают», - высказал он.

Трамп отметил, что если выборщики проголосуют за Байдена, то совершат ошибку, но он в таком случае уйдет. Однако американский лидер не исключает того, что многое еще может произойти.

«Мы используем компьютерную технику, которую можно взломать. Сколько было сбоев. Сбои в том, что мы поймали их [демократов] на краже [голосов], фальсификациях. Посмотрите в интернете, как люди экспериментировали с этими бестолковыми машинами», - добавил он.

Глава государства уверен, что Байден никак не мог получить 80 млн голосов. По его словам, «весь мир смотрит и смеется» над избирательным процессом в США.