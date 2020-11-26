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Тело российского военного обнаружили в Армении

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Тело российского военного обнаружили в Армении
военные, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Тело российского военнослужащего – контрактника обнаружили в Армении вне территории воинской части. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту … Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено», - пояснили в ведомстве. 

Отмечается, что тело военного нашел его сослуживец. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что парламент Армении не стал отменять военное положение в стране. 

БА

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