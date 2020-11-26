Тело российского военного обнаружили в Армении

26 ноября 2020, 20:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Тело российского военнослужащего – контрактника обнаружили в Армении вне территории воинской части. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту … Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что тело военного нашел его сослуживец. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что парламент Армении не стал отменять военное положение в стране.
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