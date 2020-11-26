Во Франции школьников обвинили в соучастии в убийстве учителя Самюэля Пати

Аргументы Недели → В мире 13+

26 ноября 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из архива автора

Несколько несовершеннолетних обвинены в соучастии в убийстве Самюэля Пати. Убийство этого учителя во Франции вызвало общественный резонанс по всему миру.

Следователи обвинили школьников в соучастии в убийстве Самюэля Пати из-за того, что они указали убийце на учителя. Их трое. Их подозревают в связях с убийцей.

«Этим троим по 13 — 14 лет», — сообщил источник в полиции: «Они обвиняются в соучастии в террористическом убийстве.

Школьникам вменяют в вину то, что они указали убийце на Самюэля Пати.

Еще одним фигурантом стала девушка. Она развернула в интернете отчаянную травлю памяти Самюэля Пати. Эта подозреваемая изложила свою версию произошедшего на уроке. Следователи обвинили девушку в клеветническом доносе. Ей также инкриминируют соучастие.

Убийство французского учителя по имени Самюэль Пати всколыхнуло весь мир. На уроке гражданского права он показал карикатуры на пророка Мухаммеда. На учителя было совершено нападение, в результате которого он был убит.