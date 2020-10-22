Во Франции простились с убитым в пятницу учителем

Аргументы Недели → В мире 13+

22 октября 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Франции, pixabay.com

В четверг, 22 октября, во дворе университета Сорбонна в V округе Парижа состоялась церемония прощания со школьным учителем Самюэлем Пати, который был жестоко убит террористом в прошлую пятницу.

Проститься с учителем пришли ведущие политики Франции во главе с президентом страны Эммануэлем Макроном, преподаватели и школьники. Все присутствовавшие были в защитных масках, а французский лидер выбрал для траурного мероприятия черное средство защиты.

Макрон заявил, что Самюэль Пати никогда не будет забыт, поскольку он являлся воплощением идей светского преподавания. Президент Франции обратился к погибшему со словами, что жители страны продолжат его битву за свободу и разум, и подчеркнул, что французы ему обязаны.

Напомним, на Пати было совершено нападение у здания школы. Злоумышленник обезглавил педагога, который показывал на своих занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. Впоследствии нападавший был ликвидирован полицией.