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Во Франции закроют мечеть, призывавшую запугать убитого позже учителя

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: TF1

Во Франции закроют мечеть, призывавшую запугать убитого позже учителя
плакат с надписью "Я - учитель", Bruno Levesque/Keystone Press Agency

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в понедельник заявил, что потребовал закрыть мечеть в коммуне Пантен в пригороде Парижа, которая ранее распространила видео c жалобой на убитого учителя.

Дерманен уточнил, что попросил префекта Сен-Сен-Дени закрыть мечеть Пантен. По словам главы МВД Франции, запрет будет подписан уже сегодня вечером и вступит в силу немедленно.

Министр заявил, что закрытие мечети связано с тем, что ее управляющий до убийства учителя под Парижем распространил сообщение, смысл которого сводился к тому, что профессора следует запугать. Имам мечети стал десятым задержанным в рамках расследования.

ЕТ

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