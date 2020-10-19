Во Франции закроют мечеть, призывавшую запугать убитого позже учителя
19 октября 2020, 22:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: TF1
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в понедельник заявил, что потребовал закрыть мечеть в коммуне Пантен в пригороде Парижа, которая ранее распространила видео c жалобой на убитого учителя.
Дерманен уточнил, что попросил префекта Сен-Сен-Дени закрыть мечеть Пантен. По словам главы МВД Франции, запрет будет подписан уже сегодня вечером и вступит в силу немедленно.
Министр заявил, что закрытие мечети связано с тем, что ее управляющий до убийства учителя под Парижем распространил сообщение, смысл которого сводился к тому, что профессора следует запугать. Имам мечети стал десятым задержанным в рамках расследования.
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