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26 ноября 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военный корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Попытка Украины опозорить военный флот Российской Федерации привела к фиаско. Соответствующий вывод содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Издание Sohu напоминает, что после резкого ухудшения отношений между Киевом и Москвой в 2014 году украинская сторона отозвала экспортную лицензию на свои морские газотурбинные двигатели. Из-за этого решения у РФ возникли серьезные трудности с разработкой новых фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков».

В процитированной публикации говорится, что невозможность осуществить спуск на воду данных кораблей привел бы к позору для Москвы. Отмечается, что план Украины по дискредитации соседнего государства обернулся фиаско, так как России удалось создать собственный двигатель для фрегатов.

Как сообщалось ранее сегодня, Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, спрогнозировал, что в случае наступления киевских военных они разгромят республики Донбасса в течение считанных дней, если в ситуацию немедленно не вмешается Москва.