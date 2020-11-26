У Эфиопии появился свой Донбасс

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26 ноября 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

военная Эфиопия на скриншоте youtube-видео

Эфиопские военные планируют наступление на мятежный регион Тиграй. Некоторое время назад там разыгралась политическая драма, которая привела к вооруженному конфликту местной политической элиты с федеральным центром. Почти Донбасс, только в Эфиопии.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед отдал приказ военным о «последнем наступлении» на столицу Тиграя. Это произошло после того, как истекли 72 часа ультиматума. Он был выдвинут мятежным лидерам Тиграя. От них требовалось сдаться.

«Мы призываем жителей Мекеле и его окрестностей разоружиться, оставаться дома и держаться подальше от военных объектов», — заявил глава кабмина Эфиопии: «Тем самым вы можете внести свой вклад в уменьшение ущерба, который будет нанесен из-за горстки преступных элементов».

Мекеле — это столица Тиграя. В нем проживает около 500 тысяч человек. Некоторое время назад в этом регионе вспыхнул конфликт. Местная элита политически повздорила с федеральным центром.

Нынешняя ситуация очень похожа на донбасскую историю. Сейчас военные выступают с предупреждениями в адрес мятежников. В регионе уже происходят военные стычки.