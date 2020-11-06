В Эфиопии военные заявляют о столкновениях

Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

ситуация в Тиграе на скриншоте youtube-видео

Эфиопские военные заявляют о боестолкновениях в провинции Тиграй. Там возникло противостояние местной правящей партии с федеральным центром. На планете может появиться новая горячая точка.

Конфликт федерального центра в Эфиопии с политическими лидерами провинции Тиграй, возможно, уже привел к началу гражданской войны. Военные говорят о первых боестолкновениях.

«Наша страна вступила в войну, которую она не ожидала», — заявил заместитель начальника штаба обороны Эфиопии Берхану Джула Гелалча: «Эта война позорна, она бессмысленна».

Накануне федеральный центр заявил о нападении бойцов народно-освободительного фронта Тиграя (эта партия и является политическим лидером в регионе) на военные объекты. Те все отрицают. Они говорят, что это все наветы с политическими происками.

Политологи говорят, что надежды на предотвращение конфликта уже почти не осталось. Уже есть жертвы. Эфиопия стоит на грани гражданской войны.