Гражданская война может вспыхнуть в Эфиопии

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4 ноября 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на скриншоте youtube-видео

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед отдал приказ о мобилизации военных. Над страной нависла угроза гражданской войны. И власти хотят удержать власть.

О мобилизации военных в Эфиопии стало известно из телевизионного обращения премьер-министра. Он пояснил, что силы обороны были мобилизованы в районе Тыграя «для спасения страны».

«Наши силы обороны получили приказ выполнить свою миссию по спасению страны», — пояснил Абий Ахмед: «Последняя точка красной линии была пересечена. Сила используется, как последняя мера для спасения народа и страны».

Премьер-министр Эфиопии пытается решить проблему с народно-освободительным фронтом Тыграя. Власти обвиняют повстанцев правящей в регионе партии в нападении на военный лагерь и в попытке разграбления военного имущества.

После выступления премьер-министра Эфиопии политологи заговорили о нависшей угрозе ожесточенного и кровавого гражданского конфликта. Власти заявляют о нескольких мучениках, которые погибли в городах Данша и Мэкэле (это столица региона Тыграй). По некоторым данным жертвами насилия стали 54 человека. В стране уже введено чрезвычайной положение.

Нынешний год богат на противостояния, которые либо нависли, либо уже вспыхнули. В Белоруссии проходят митинги. Даже локомотив мировой политики — Соединенные Штаты — оказался на грани гражданской войны. Она может стать результатом митингов BLM.