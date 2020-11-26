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Россия установила новый коронавирусный рекорд

, 14:52 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Россия установила новый коронавирусный рекорд
фото: pixabay.com

В России за сутки заразились больше 25 тысяч человек. Статистика новых диагнозов превысила рекордное значение. Таковы данные ресурса Worldometers.

Количество заразившихся коронавирусом накануне в России составило 25 487 человек. В нашей стране это абсолютный рекорд как второй волны, так и всей пандемии.

Теперь общее количество заразившихся в России составляет 2 187 990 человек. Страна находится на четвертом месте. Но к вечеру будет обновлена французская статистика. И на четвертом месте может оказаться Франция.

По последним данным в мире заразились уже 60 834 776 человек. Умерли 1 429 109, вылечились 42 160 807 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

60,834,776

1,425,944

1,429,109

42,160,807

1

США

13,139,882

268,221

268,262

7,808,059

2

Индия

9,266,705

135,261

135,261

8,679,138

3

Бразилия

6,166,898

170,799

170,799

5,512,847

4

Россия

2,187,990

+25,487

38,062

1,685,492

5

Франция

2,170,097

+16,282

50,618

156,552

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