Россия установила новый коронавирусный рекорд

В России за сутки заразились больше 25 тысяч человек. Статистика новых диагнозов превысила рекордное значение. Таковы данные ресурса Worldometers.
Количество заразившихся коронавирусом накануне в России составило 25 487 человек. В нашей стране это абсолютный рекорд как второй волны, так и всей пандемии.
Теперь общее количество заразившихся в России составляет 2 187 990 человек. Страна находится на четвертом месте. Но к вечеру будет обновлена французская статистика. И на четвертом месте может оказаться Франция.
По последним данным в мире заразились уже 60 834 776 человек. Умерли 1 429 109, вылечились 42 160 807 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
60,834,776
|
1,425,944
|
1,429,109
|
42,160,807
|
1
|
США
|
13,139,882
|
268,221
|
268,262
|
7,808,059
|
2
|
Индия
|
9,266,705
|
135,261
|
135,261
|
8,679,138
|
3
|
Бразилия
|
6,166,898
|
170,799
|
170,799
|
5,512,847
|
4
|
Россия
|
2,187,990
|
+25,487
|
38,062
|
1,685,492
|
5
|
Франция
|
2,170,097
|
+16,282
|
50,618
|
156,552