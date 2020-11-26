Россия установила новый коронавирусный рекорд

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26 ноября 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В России за сутки заразились больше 25 тысяч человек. Статистика новых диагнозов превысила рекордное значение. Таковы данные ресурса Worldometers.

Количество заразившихся коронавирусом накануне в России составило 25 487 человек. В нашей стране это абсолютный рекорд как второй волны, так и всей пандемии.

Теперь общее количество заразившихся в России составляет 2 187 990 человек. Страна находится на четвертом месте. Но к вечеру будет обновлена французская статистика. И на четвертом месте может оказаться Франция.

По последним данным в мире заразились уже 60 834 776 человек. Умерли 1 429 109, вылечились 42 160 807 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 60,834,776 1,425,944 1,429,109 42,160,807 1 США 13,139,882 268,221 268,262 7,808,059 2 Индия 9,266,705 135,261 135,261 8,679,138 3 Бразилия 6,166,898 170,799 170,799 5,512,847 4 Россия 2,187,990 +25,487 38,062 1,685,492 5 Франция 2,170,097 +16,282 50,618 156,552