Эксперт Коротченко считает, что приход Байдена означает более жесткие санкции

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26 ноября 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден. Фото: сайт Кремля

Новые американские санкции против Минобороны РФ и российских предприятий не повлияют на устойчивость отечественного оборонно-промышленного комплекса. Так считает военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, против России американцы вводят санкции все последние годы. Москва адаптировалась к такой американской политике, и это не сказывается на темпах производства новейших вооружений.

«Все, что американцы могли сделать при Трампе, они сделали. Данные шаги напоминают хлопанье дверью напоследок. Кроме пропагандистского эффекта, такие ограничения ни на что не повлияют», – рассказал Коротченко ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт также отметил, что приход Байдена означает более жесткие санкции в отношении российского финансового-экономического сектора – могут быть введены санкции против российского госдолга.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции в отношении Министерства обороны России.