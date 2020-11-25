США могут ввести санкции в отношении Министерства обороны России

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25 ноября 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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СМИ сообщают о проекте документа о введении санкций против Минобороны РФ и большого количества предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, включая «Росатом» и «Роскосмос». Госсекретарь США во вторник объявил о введении санкций в отношении трех российских оборонных компаний - «Авиазапчасть», акционерного общества «Элекон» и группы «Элекон». Согласно официальному документу, ни одно ведомство или агентство правительства США не может заключать контракты на закупку товаров, технологий или услуг у этих компаний. Сообщает агентство «Спутник».

В проект документа, США могут включить Министерство обороны России и аффилированную с Кремлем компанию в свой новый санкционный список. Сообщается, что в проекте также перечислены оборонные предприятия, связанные с Министерством обороны РФ. Документ, который оказался в поле зрения агентства Sputnik, также включает 28 российских организаций, работающих в авиационной, космической, ракетной и ядерной сферах. Санкции могут быть приняты в отношении ведущих центров исследования ядерного оружия Росатома, научно-исследовательского института Роскосмоса и производителя космических ракет. Новый список следует за другим документом администрации Трампа, в котором было идентифицировано 89 китайских фирм, имеющих связи с вооруженными силами КНР. Этим компаниям было запрещено покупать ряд технологий американского производства. Ранее на этой неделе госсекретарь США запретил американским компаниям иметь какие-либо связи с тремя российскими фирмами: «Авиазапчасть», «Элекон» и «Элекон груп», без объяснения причин.