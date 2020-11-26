Экс-глава управления СБУ Василий Вовк: Украина может разделиться на княжества в случае получения Донбассом особого статуса
26 ноября 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]
Наделение Донбасса особым статусом, которое прописано в минских соглашениях, может привести к разделу Украины на княжества. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Василий Вовк, бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины.
Процитированный «ПолитНавигатором» Вовк считает реальным сценарий, при котором «останутся на Украине Киевские, Черниговские княжества», если Донбасс получит особый статус. Собеседник журналистов высказался за «уточнение» минских договоренностей.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, киевская разведка проинформировала, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР якобы находятся около трех тысяч российских военнослужащих.
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