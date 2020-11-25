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Украинская разведка: в ДНР и ЛНР находятся около трех тысяч «российских военных»

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Интерфакс»

Украинская разведка: в ДНР и ЛНР находятся около трех тысяч «российских военных»
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в настоящий момент находятся около трех тысяч «российских военных». Соответствующие данные киевскому командованию предоставила украинская разведка.

Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак, огласивший полученную от разведчиков информацию, отметил, что на неподконтрольных Киеву территориях якобы находятся офицеры и инструкторы из РФ. Также Россия поставляет силам ДНР и ЛНР технику, утверждает Хомчак.

Согласно официальной позиции украинской стороны, Москва оказывает прямую военную помощь подразделениям республик Донбасса. Российские власти это отрицают.

Как сообщалось ранее в среду, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украину отделяет один шаг от развала.

ДЦ

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