Олимпийский комитет Белоруссии, который возглавляет Лукашенко, может оказаться под санкциями МОК

Аргументы Недели → В мире 13+

26 ноября 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Международный олимпийский комитет (МОК) может наложить санкции на Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии.

Это связано с растущим числом «тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Белоруссии», говорится в сообщении МОК.

Речь, в частности, идет о том, что ряд белорусских спортсменов выразили свои претензии Лукашенко, который является главой Национального олимпийского комитета. После этого некоторые из них были отчислены из спортивных команд.

В этой связи исполком организации решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Белоруссии.

Ранее сообщалось, что США ищут способы надавить на Лукашенко.