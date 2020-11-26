Олимпийский комитет Белоруссии, который возглавляет Лукашенко, может оказаться под санкциями МОК
26 ноября 2020, 09:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Международный олимпийский комитет (МОК) может наложить санкции на Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии.
Это связано с растущим числом «тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Белоруссии», говорится в сообщении МОК.
Речь, в частности, идет о том, что ряд белорусских спортсменов выразили свои претензии Лукашенко, который является главой Национального олимпийского комитета. После этого некоторые из них были отчислены из спортивных команд.
В этой связи исполком организации решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Белоруссии.
Ранее сообщалось, что США ищут способы надавить на Лукашенко.
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