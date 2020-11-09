США ищут способы надавить на Лукашенко

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9 ноября 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля

США изучают «дополнительные рычаги» воздействия на белорусские власти. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн.

По его словам, Вашингтон в координации с Брюсселем и Лондоном расширил санкции в отношении Минска, чтобы «создать мощный отрицательный экономический стимул для руководства Белоруссии».

Бигэн добавил, что США, как и «наши европейские партнеры, продолжаем рассматривать то, как мы можем использовать это для дополнительного давления».

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза.