Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза

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7 ноября 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций Евросоюза. По его словам, он четверть века находится под санкциями, и ничего, живой и здороый.

Как заявил президент Белоруссии сегодня, посещая БелАЭС: "Знаете, я всю жизнь под санкциями... Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди".

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз рассказал о реакции ведомства на второй пакет индивидуальных санкций против граждан республики, которые ввёл Евросоюз.