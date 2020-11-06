Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза

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6 ноября 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Белоруссии, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз рассказал о реакции ведомства на второй пакет индивидуальных санкций против граждан республики, которые ввёл Евросоюз.

«Мы сейчас спокойно и внимательно всё изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввёл санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко.