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Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза
флаг Белоруссии, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз рассказал о реакции ведомства на второй пакет индивидуальных санкций против граждан республики, которые ввёл Евросоюз.

«Мы сейчас спокойно и внимательно всё изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввёл санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко.

НС

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