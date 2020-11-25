Байден не исключил назначения республиканцев на посты в своей администрации

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25 ноября 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MSNBC

Джо Байден, Adam Schultz/Biden for President

Демократ Джо Байден, который, согласно предварительным данным журналистов, был избран новым президентом Соединенных Штатов Америки, не исключает назначения республиканцев в свою администрацию.

Ранее Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в Штатах, заявил, что намерен сделать страну единой. В рамках разговора с журналистами демократ, однако, уточнил, что в ближайшее время объявления о назначении республиканцев на посты в его администрацию ожидать не следует.

Отметим, что назначение чиновников из других партий в США случается не слишком часто. Напомним, что действующий американский лидер Дональд Трамп утвердил на посты своих советников полдюжины демократов.