В штабе Байдена заявили, что не считают его личные консультации с Трампом необходимыми
25 ноября 2020, 20:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Представитель избирательного штаба демократа Джо Байдена Кейт Бедингфилд заявила, что консультации по передаче полномочий между избранным президентом и действующим лидером США Дональдом Трапом не являются необходимыми.
Подчеркивается, что в штабе довольны процедурой передачи полномочий будущей администрации. Бедингфилд заметила, что если президент Трамп сам изъявит желание побеседовать с демократом, команда Байдена будет работать над тем, чтобы это произошло.
Напомним, ранее Управление по общим вопросам администрации США проинформировало Джо Байдена о готовности приступить к процедуре передачи ему президентских полномочий от администрации действующего лидера страны.
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