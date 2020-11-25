Главный инфекционист США Фаучи заявил, что начал консультации с командой Байдена
25 ноября 2020, 18:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: ABC
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердил, что начал консультации с переходной командой демократа Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах.
Главный инфекционист Соединенных Штатов Америки в рамках беседы с журналистами сообщил, что пока не связывался лично с Джо Байденом. Он, однако, уже общался с представителями команды демократа, в частности, консультировался с Роном Клайном, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома.
Энтони Фаучи уточнил, что пока ничего конкретного относительно планов на будущее не обсуждалось.
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