Главный инфекционист США Фаучи заявил, что начал консультации с командой Байдена

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25 ноября 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC

Джо Байден, Biden Transition via CNP/Consolidated News Photos

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердил, что начал консультации с переходной командой демократа Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах.

Главный инфекционист Соединенных Штатов Америки в рамках беседы с журналистами сообщил, что пока не связывался лично с Джо Байденом. Он, однако, уже общался с представителями команды демократа, в частности, консультировался с Роном Клайном, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Энтони Фаучи уточнил, что пока ничего конкретного относительно планов на будущее не обсуждалось.