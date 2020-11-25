Власти Азербайджана назвали резолюцию сената Франции о статусе Карабаха «обычным листком бумаги»

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25 ноября 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Азербайджана, Fabian von Poser/imageBROKER.com

В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили вечером в среду, 25 ноября, что в Баку расценивают резолюцию сената Франции по Нагорному Карабаху как обычный листок бумаги.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что "клочок бумаги", который был принят сенатом Франции во имя "узких политических амбиций", вызывает серьезные вопросы об объективности деятельности и намерениях Парижа как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена СБ ООН.

Ранее стало известно, что сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании республики Нагорный Карабах. Уточняется, что вышеуказанный документ поддержали 305 сенаторов, а против высказался один.