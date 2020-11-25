Минздрав Турции: в некоторых провинциях страны зафиксирован третий пик пандемии COVID-19
25 ноября 2020, 20:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Министерства здравоохранения Турции в среду сообщил, что в некоторых провинциях страны, в частности, в Стамбуле, зарегистрирован третий пик пандемии коронавируса нового типа.
Министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в рамках пресс-конференции 25 ноября подчеркнул, что третий пик пандемии коронавирусной инфекции в настоящий момент переживают, в частности, Стамбул, Бурса, Измир, а также Коджаэли.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в рамках телепередачи спрогнозировал новые пики пандемии коронавирусной инфекции в России. Специалист полагает, что следует ожидать очередных волн заболевания в к осени.
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