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Минздрав Турции: в некоторых провинциях страны зафиксирован третий пик пандемии COVID-19

, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Минздрав Турции: в некоторых провинциях страны зафиксирован третий пик пандемии COVID-19
скорая помощь в Турции, Xinhua

Глава Министерства здравоохранения Турции в среду сообщил, что в некоторых провинциях страны, в частности, в Стамбуле, зарегистрирован третий пик пандемии коронавируса нового типа.

Министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в рамках пресс-конференции 25 ноября подчеркнул, что третий пик пандемии коронавирусной инфекции в настоящий момент переживают, в частности, Стамбул, Бурса, Измир, а также Коджаэли.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в рамках телепередачи спрогнозировал новые пики пандемии коронавирусной инфекции в России. Специалист полагает, что следует ожидать очередных волн заболевания в к осени.

ЕТ

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