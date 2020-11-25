Мясников спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 к осени

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25 ноября 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

COVID-19, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках телепередачи спрогнозировал новые пики пандемии коронавирусной инфекции. Специалист полагает, что следует ожидать очередных волн заболевания в будущем.

Мясников завил, что следующей осенью, а также к маю возникнут чередные волны коронавируса нового типа. По мнению врача, к этому времени вакцинировать миллионы людей не удастся, поэтому весь следующий год придется "жить с этими пиками". Эксперт отметил, что к этому надо готовиться.

Александр Мясников считает, что скоро будут три или четыре "спокойных" месяца.