В Челябинской области начнется вакцинация от коронавируса
25 ноября 2020, 18:27[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
О поставках первой крупной партии вакцины от коронавируса сообщил глава региона Алексей Текслер.
По словам Алексея Текслера, первая партия вакцины в составе 3000 доз поступит на Южный Урал в начале декабря этого года. В первую очередь прививать будут тех, кто входит в группу риска: медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей ВУЗов и СУЗов, сотрудников полиции. Все южноуральцы, которые входят в эти категории, смогут поставить прививки в 69 медицинских учреждениях.
Также на заседании оперативного штаба Алексей Текслер поручил региональному минздраву обеспечить необходимый запас лекарственных средств на начало следующего года.
«До конца года по многим позициям мы обеспечены, но этого не достаточно, учитывая, что январь – месяц праздничный, нужно заранее подготовиться к этому процессу», – подчеркнул Алексей Текслер.
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