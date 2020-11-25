В результате аварии с пассажирским автобусом в Бразилии погиб 41 человек
25 ноября 2020, 19:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Globo
В бразильском штате Сан-Паулу случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате случившегося, согласно последней информации, погиб 41 человек.
Ранее сообщалось о 37 жертвах аварии и 15 пострадавших. Отмечается, что 11 пассажиров автобуса доставлены в местные больницы, состояние большинства травмированных оценивается как тяжелое.
Установлено, что ДТП произошло около 06:30 по местному времени (12:30 по Москве) на трассе между городами Тагуаи и Такауритуба на юге Сан-Паулу. Впоследствии движение по трассе приостановили. По факту случившегося проводится расследование.
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