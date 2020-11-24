Водитель после столкновения с машиной сбил трех пешеходов, в том числе ребенка, на северо-западе Москвы
24 ноября 2020, 14:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Во вторник, 24 ноября, на северо-западе Москвы произошло столкновение двух автомобилей, после чего машина сбила троих пешеходов, в том числе ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
«На улице Маршала Бирюзова произошло столкновение двух автомашин, после этого одна из машин сбила трех пешеходов, один погиб, двое пострадали», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что ребенок среди пострадавших.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия. На место происшествия прибыла машина скорой помощи и полиция.
Ранее сообщалось, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина захватил в заложники детей.
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