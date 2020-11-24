Водитель после столкновения с машиной сбил трех пешеходов, в том числе ребенка, на северо-западе Москвы

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24 ноября 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва, фото: pixabay.com

Во вторник, 24 ноября, на северо-западе Москвы произошло столкновение двух автомобилей, после чего машина сбила троих пешеходов, в том числе ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

«На улице Маршала Бирюзова произошло столкновение двух автомашин, после этого одна из машин сбила трех пешеходов, один погиб, двое пострадали», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ребенок среди пострадавших.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия. На место происшествия прибыла машина скорой помощи и полиция.

Ранее сообщалось, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина захватил в заложники детей.