ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Полиция ведет переговоры с петербуржцем, захватившим в заложники детей

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Полиция ведет переговоры с петербуржцем, захватившим в заложники детей
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Источник во вторник, 24 ноября, сообщил журналистам, что в настоящий момент сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который ранее захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга.

Есть данные о том, что причиной случившегося мог стать конфликт петербуржца с женой, но эта информация не является подтвержденной.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина захватил в заложники детей. Уточняется, что человек заперся с несовершеннолетними в квартире и угрожает им убийством. Предполагается, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения. 

ЕТ

Общество

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

Военный самолет США сымитировал атаку на российские боевые корабли над Черным морем

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью