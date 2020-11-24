Полиция ведет переговоры с петербуржцем, захватившим в заложники детей
24 ноября 2020, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Источник во вторник, 24 ноября, сообщил журналистам, что в настоящий момент сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который ранее захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга.
Есть данные о том, что причиной случившегося мог стать конфликт петербуржца с женой, но эта информация не является подтвержденной.
Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина захватил в заложники детей. Уточняется, что человек заперся с несовершеннолетними в квартире и угрожает им убийством. Предполагается, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения.
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