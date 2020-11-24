Мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпинском районе Петербурга
24 ноября 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Во вторник, 14 ноября, в СМИ появилась информация о том, что в пригороде Санкт-Петербурга мужчина захватил в заложники шестерых детей. Уточняется, что человек заперся с несовершеннолетними в квартире.
Согласно данным источника в экстренных службах, вооруженный петербуржец закрылся в квартире в Колпинском районе Северной столицы. Уточняется, что гражданин удерживает в помещении шестеых детей и угрожает несовершеннолетним убийством.
Есть информация о том, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
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